Anteprima24.it - Colpo Juve Stabia: 3-1 al Bari, e balzo al 6° posto

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiAllo stadio Romeo Menti di Castellammare di, laha ospitato ilin una sfida cruciale per entrambe le squadre, appaiate a 33 punti in classifica rispettivamente al sesto e settimo. Questo confronto diretto poteva influenzare significativamente le loro ambizioni stagionali.La, reduce da risultati altalenanti, aveva mostrato solidità nelle recenti partite casalinghe, con due pareggi e tre vittorie dopo l’ultima sconfitta interna contro lo Spezia. Il, invece, aveva incontrato difficoltà in trasferta e cercava riscatto dopo la sconfitta per 3-1 subita all’andata, dove le Vespe avevano trionfato al San Nicola con reti di Bellich, Folino e Artistico.La cronaca:vittoriosa, senza mai rischiareLa partita è iniziata con lache ha mantenuto il possesso palla, mentre iltentava di colpire in contropiede, trovando però una difesa avversaria ben organizzata.