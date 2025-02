Ilgiorno.it - Colpo gobbo alla villa. Da Rubens a Raffaello. La banda “scalcinata“ delle opere d’arte

Sembrava ildel secolo.rare, disegni e bozzetti preziosissimi, una collezione raffinata da intenditori. Merce da piazzare sul mercato sempre florido dei trafficanti. Ma chi aveva orchestrato tutto forse era troppo giovane e senza esperienza per non incappare nelle doti investigative dei carabinieri. E non sapeva dove piazzare l’ingombrante refurtiva. Facciamo un passo indietro. L’anno è il 1976. La data è il 13 agosto, quando le città, soprattutto mezzo secolo fa, si svuotavano davvero e anche la possibilità di incappare in un controllo o comunque in un occhio indiscreto scemavano decisamente. Ci troviamo in unadi Peregallo di Lesmo, è notte, e un commando di delinquenti, che evidentemente aveva studiato il piano per giorni, entra in azione. Lafavolosa è immersa in un parco, di proprietà di un facoltoso commercialista che in quei giorni non è a casa e quindi i malviventi pensano di poter colpire senzaferire.