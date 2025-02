Cityrumors.it - Colloquio Trump-Putin, Riggi (Geopolitica.info): “Segnale importante, ma…” – ESCLUSIVA

Il responsabile desk della Russia diinai nostri microfoni sul presunto contatto tra i due presidenti avvenuto nei giorni scorsi.Nelle ultime ore si è ritornato a parlare con insistenza di una possibile telefonata tra. A svelarlo è stato il presidente americano in un’intervista al New York Post. Dal Cremlino non hanno confermato o smentito questo contatto.): “, ma.” – (Ansa) – cityrumors.itLa nostra redazione ha contattato Lorenzo, responsabile desk Russia di, per capire gli effetti di questo possibilesulla guerra.: “Ecco il presunto piano di pace di”Lorenzo, partiamo daltra. La Russia non l’ha confermato e neanche smentito, ma che significato potrebbe avere ai fini della guerra?“Negli ultimi giorni si è parlato di contatti tra Stati Uniti e Russia, ma non c’è stata l’ufficialità di un contatto diretto fra i due presidenti.