Ilfattoquotidiano.it - Colloqui di pace sull’Ucraina, anche l’Ue si è svegliata: “Nessun accordo senza di noi”. Ma intanto Trump, Putin e Zelensky trattano

Gli apparenti progressi diplomatici tra Ucraina e Russia, con la mediazione della nuova amministrazione americana, hanno risvegliatol’Unione europea dall’ebbrezza guerresca che l’ha travolta grazie alla ricetta politica di Ursula von der Leyen e Kaja Kallas. Con notevole ritardo,a Bruxelles iniziano ad accorgersi che la partita del conflitto si sta spostando dalle trincee del Donbass ai tavoli delle cancellerie, dove i contatti si stanno ravvivando così come la spartizione delle opportunità,e soprattutto economiche, che ogni guerra porta con sé.Così impegnate com’erano a invocare un ulteriore innalzamento della spesa per la Difesa, ad affermare che “conosce solo il vocabolario della forza” e che “dobbiamo spendere (in armi, ndr) per vincere la guerra“, ora le istituzione europee hanno rialzato la testa e si sono accorte che Volodymyr, Vladimire Donaldstanno iniziando a compiere i primi passi per la spartizione del Paese che porti alla fine della guerra.