Collision 08.02.2025 See you in Brisbane

Benvenuti al report di AEWdal Fort Bend County Epicenter di Houston, Texas. Una serata che prometteva grandi match con il main event tra Kyle Fletcher e Mark Briscoe, oltre al tanto atteso concerto di Harley Cameron!Lo show si apre con dei brevi promo di Mark Briscoe e Kyle Fletcher. Moxley, dopo che Marina Shafir ha lanciato una guardia della sicurezza, entra dal pubblico con aria infastidita. Prende il microfono e va dritto al punto: è stanco del Rated R Superstar. “Copeland pensa di poter ottenere un match titolato? Pensa di poter lanciare il suo peso qui dentro? Beh, qui non ha alcun potere.” Mox dice di avere mille ragioni per non dargli un match titolato, ma si limiterà a una sola: non gli piace. Continua dicendo che Copeland non sa nulla di questo posto, nulla dell’essere campione AEW, quindi può prendersi la sua sfida e “ficcarsela nel sedere”.