Collettivi in corteo a Bologna contro la Fiaccolata del Ricordo | in fiamme il simbolo Msi

, 9 febbraio 2025 – La fiamma tricolore,del Msi, data alle, slogan e cori per Tito eil Governo e ancheil Pd, "perché questa giornata è stata istituita dalla destra, con la complicità del centro sinistra", scandisce la ragazza al microfono. La giornata contestata è ‘Il giorno del’, istituito per non dimenticare le vittime delle Foibe, italiani, esuli istriani e dalmati, uccisi dai partigiani titini, i cui cadaveri furono gettati in inghiottitoi carsici chiamati, appunto, Foibe. Il, invece, è quello deiCambiare Rotta e Osa, una sessantina di partecipanti in tutto, in marcia per contrastare la ‘del’ organizzata, come ogni anno, da Azione Universitaria in via D’Azeglio. Il, aperto dallo striscione "revisionismo storico e sdoganamento dei fascisti – partigiani sempre", è partito intorno alle 18 da piazza Verdi e, dopo aver attraversato via Petroni, piazza Aldrovandi, Strada Maggiore e via Rizzoli, è approdato in piazza Maggiore, sotto le finestre di palazzo D’Accursio.