CM com – Monza via Bocchetti | Galliani richiama Nesta in panchina|Primapagina

2025-02-09 20:06:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com:, viainCalciomercato.com Home, viain panchina Getty Images Alessandro Di Gioia un minuto fa Le riflessioni in casadopo la brutta sconfitta per 5-1 all’Olimpico di Roma contro la Lazio hanno portato a un clamoroso ribaltone sulla panchina biancorossa: Salvatoreinfatti è a un passo dall’esonero, torna Alessandro, allenatore con cui i brianzoli hanno iniziato il campionato.