Lanazione.it - Clima, da Omri e Scuola Superiore Sant’Anna focus su sicurezza territori

Pisa, 9 febbraio 2025 - La sfida ai cambiamentitici è una questione complessa e urgente, e ladeie delle popolazioni alla luce degli ultimi devastanti disastri causati da alluvioni ed esondazioni in Toscana, Marche, Emilia Romagna e Sicilia è il tema che è stato al centro della giornata di apertura del Master universitario di II livello in Gestione e Controllo dell'Ambiente (Geca) dellaSant'Anna. Un tema che rientra tra le finalità statutarie della Fondazione. Al dibattito hanno partecipato Paolo Ghezzi, responsabile Scientifico dellaSant'Anna e consigliere di amministrazione della Fondazione, che ha moderato l'evento, Franco Gabrielli, già capo del Dipartimento della Protezione Civile e presidente del Comitato Consultivo per ladeie delle popolazioni, Michele Emdin, coordinatore del Centro di Ricerca Interdisciplinare Health dellaSant'Anna, il prefetto Francesco Tagliente, presidente della Fondazione, Roberto Buizza, professore ordinario di Fisica allaSant'Anna e Ricercatore Onorario al Grantham Institute onte Change and the Environment dell'Imperial College di Londra e Marco Frey, direttore del Master e coordinatore del Centro di Ricerca Interdisciplinare sulla Sostenibilità e il