Metropolitanmagazine.it - Classifica Album dal 31 gennaio al 6 febbraio: “Il Corpo Umano Vol 1” di Jovanotti entra direttamente al primo posto

Leggi su Metropolitanmagazine.it

LaFimi – Gfk stilata sui dati della settimana dal 31al 6, ha un podio stravolto dalle new entry sul quale troviamo, The Weeknd e Jake La Furia.Perdono quattro posizioni scendendo alla #10 Nerissima Serpe, Papa V e Fritu con Mafia Slime 2, sequel dell’Mafia Slime del 2021, nel quale spiccano i feat di Artie 5ive, Shiva, Tony Boy e Guè, mentre Locura di Lazza dalla #7 raggiunta la scorsa settimana, si ferma alla #8. Il quarto lavoro in studio del rapper meneghino, è stato anticipato dai singoli 100 Messaggi (presentata sul palco del Festival di Sanremo 2024) e Zeri In Più (Locura) che vede il feat di Laura Pausini. In discesa dalla #6 alla #7 Dio Lo Sa Atto II di Geolier, riedizione del terzoDio Lo Sa, certificato quattro volte disco di platino.