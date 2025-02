Sport.quotidiano.net - Civitanovese. Vietati passi falsi a Fossombrone

Il crocevia della stagione. Questo potrebbe rappresentare, per la, la gara di oggi sul campo del. Al Comunale "Marcello Bonci" non sono ammessiper i rossoblù con un piede nei playout e l’altro nel baratro della retrocessione diretta. La squadra di Senigagliesi, a quota 20 punti, condivide il penultimo posta con Isernia ed è reduce dalla sconfitta interna contro l’Avezzano, tuttavia ben 9 squadre sono avvolte in un fazzoletto di 7 punti e i vari discorsi sono ancora aperti. Perdere anche oggi, però, significherebbe uscire dallo stadio con le ossa rotte in tutti i sensi, tanto per il morale quanto per una classifica che rischierebbe di compromettersi sempre più. Tuttavia Senigagliesi avrà le sue carte da giocare: escluso lo squalificato Capece e l’infortunato Foglia, il tecnico disporrà di tutti gli effettivi, compresi i recenti arrivi dal mercato e il rientrante Buonavoglia.