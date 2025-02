Ilrestodelcarlino.it - Civitanova, tanta fame. Fosso si prepara al duello

"Oggi arriva ambrone la Civitanovese – spiega Francesco Tramontana da sempre vicino alla società e memoria storica con i suoi libri sulla società bianco-blu – e va in scena al ‘Bonci’ un incontro che ha spesso contrassegnato il calcio dilettantistico marchigiano negli ultimi 30 anni. Anni di sfide spesso anche accese, in particolare durante l’epoca Bikkembergs, quando ci si contendeva la vittoria del campionato di ‘Eccellenza’. E proprio al campionato di ‘Eccellenza’ 2015-16 risale l’ultimo scontro ambrone, un pareggio 1-1 sancito da una rete di testa di Andrea Barone, con la Civitanovese quell’anno lanciata verso la vittoria del campionato ed ilmbrone di Mariotti che viceversa si salvò in extremis grazie ai vittoriosi playout in trasferta contro il Trodica. Quella di quest’anno è una Civitanovese che arriva ambrone a caccia di punti salvezza dopo la sconfitta casalinga di domenica contro l’Avezzano, una sconfitta che peraltro ha lasciato più di qualche rimpianto".