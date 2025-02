Ilnapolista.it - City e Real, due club diversi in tutto “impegnati a distruggere gli enti regolatori che cercano di governarli”

Leggi su Ilnapolista.it

C’è stato un tempo, non molto lontano, in cuiMadrid e Manchestererano strettamente legati. Lo racconta il Telegraph che ricorda come ilavesse un accordo con “il gigantesco fondo sovrano di Abu Dhabi Mubadala, da 400 milioni di euro (333 milioni di sterline) per finanziare la prima ristrutturazione dello stadio Bernabéu prima che le parti si scontrassero in modo clamoroso“.“Sono passati 11 anni da quando l’International Petroleum Investment Company (IPIC), parte di Mubadala, ha accettato di finanziare il primo tentativo di ricostruzione del Bernabéu. Mubadala è presieduta dallo sceicco Mansour, il proprietario del, e il suo amministratore delegato è un altro volto noto, Khaldoon Al-Mubarak, il presidente delFootball Group. Le ricadute del crollo di quell’accordo sono arrivate fino a un’aula di tribunale di Parigi nel 2023, quando Mubadala ha prevalso.