Ilgiorno.it - Città attraversata dalle “Olimpiadi“: "Un’eredità in infrastrutture"

Leggi su Ilgiorno.it

Un anno meno tre giorni alleinvernali di Milano – Cortina 2026. I Giochi, con i suoi atleti, i suoi addetti ai lavori, e i suoi spettatori, passeranno anche da Lecco. Le strade e la linea ferroviaria che dovranno percorrere al momento sono però anche costellate da cantieri, la maggior parte dei quali non saranno chiusi in tempo per le gare che si disputeranno a Livigno e Bormio. "Lecco sarà letteralmentee, per questo, è logico che la principale eredità che verrà consegnata al territorio sarà quella delle– spiega il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, che traccia il punto della situazione in vista dell’accensione della fiamma a i cinque cerchi in programma per il 6 febbraio 2026 - Parliamo degli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza della Statale 36 da Arosio al Barro, della riqualificazione delle gallerie verso Colico e degli svincoli di Dervio e Piona, oltre che del sottopasso di Bellano".