Citizen Sleeper 2: Starward Vector, un viaggio tra le stelle della narrativa interattiva | Recensione

2:si presenta come un luogo di confine, dove la speranza gioca a dadi con la sopravvivenza dei pochi rimasti a vivere. Il nuovo capitolo di Gareth Damian Martin amplifica la formula che ha reso il primo titolo un cult tra gli amanti, immergendoci ancora una volta nelle viscere corrotte di un sistema galattico sull’orlo del collasso.Questa volta il giocatore veste i panni di unodiverso, un’unità androide priva di ricordi e in fuga disperata assieme al suo compagno umano, Serafin. Insieme scappano dalla ferocia di Laine, leader di una gang criminale, che li vuole uccidere a tutti i costi. La narrazione riprende un po’ le atmosfere noir cyberpunk del primo capitolo, gettandoci in unerrante attraverso laBelt, un mosaico di stazioni spaziali, asteroidi e relitti dimenticati.