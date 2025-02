Laspunta.it - Cisterna, un altro bene confiscato diventa un servizio sociale per la comunità

Anche il secondo piano dell’immobilealla criminalità, sito in via Pitagora adi Latina, sarà ristrutturato per essere utilizzato per fini sociali.È stata approvata la graduatoria relativa all’avviso pubblico “beni confiscati e spazi di legalità” della Regione Lazio in cui il Comune didi Latina risulta essere stato ammesso a contributo per 150mila euro, pari al 100% del costo preventivato.L’erogazione del contributo avverrà con più tranche sino alla fine dei lavori prevista entro l’anno in corso.L’immobile in questione è già stato oggetto di un progetto di riqualificazione per fini sociali finanziato con fondi del PNRR per oltre 230mila euro. Infatti al piano terra è in funzione una casa domotica che può ospitare fino a quattro persone, con varie tipologie di disabilità, garantendo loro un elevato livello di autonomia.