Cinzia D’Aries uccisa in casa a coltellate dal marito che ha poi tentato il suicidio

Il cadavere di, 51 anni, è stato trovato all’alba di domenica 9 febbraio in un appartamento di via Gozzano 3 a Venaria Reale. La donna è statacon diversealla schiena e al petto. Secondo i primi accertamenti, a colpirla sarebbe stato il, Pietro Quartuccio, 56 anni, che ha poidi togliersi la vita ingerendo una forte dose di psicofarmaci.Leggi anche: Eleonora Guididal compagno Lorenzo Innocenti: colpita con setteL’allarme e l’intervento dei carabinieriL’allarme è scattato nella serata di sabato, quando la sorella dell’uomo, preoccupata per la mancanza di risposte, ha contattato i carabinieri della compagnia di Venaria. Quartuccio, costretto su una sedia a rotelle a causa di una disabilità, non rispondeva alle chiamate.