Cinema, tutti pazzi per l'Italia: da Nolan a Gilliam, le grandi produzioni ci scelgono come set. E portano un mare di soldi

Sempre più Italia nelletografiche internazionali. The Odyssey, di Christopher, vedrà Favignana teatro del primo “ciak” e, successivamente, approderà con le cineprese tra le Egadi e le Isole Eolie, tappe del lungo nostos di Odisseo. A interpretare l’eroe greco sarà Tom Holland. Anche Terryha sceltoset dl suo nuovo fantasy biblico intitolato The Carnival at the End of Days. La produzione del progetto, presentatoun’opera magnifica che fonde azione ed effetti speciali, comincerà in primavera e vedràprotagonista Johnny Depp. Due lungometraggi di caratura internazionale si aggiungono, dunque, alla mole di film stranieri girati in Italia ogni anno. Un’ulteriore conferma d’interesse, da parte delle majortografiche, verso la ricchezza paesaggistica del nostro territorio.