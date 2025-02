Romadailynews.it - Cina: un morto, 28 dispersi dopo una frana nel Sichuan

Unanella provincia cinese sud-occidentale delha causato un, 28e due feriti alle 11 di stamattina (ora locale), hanno riferito le autorita’ locali. Lasi e’ verificata alle 11:50 di ieri nel villaggio di Jinping, situato nella contea di Junlian, nella citta’ di Yibin. La provincia ha mobilitato 949 operatori tra polizia armata, vigili del fuoco, squadre di emergenza, trasporti, personale medico, telecomunicazioni e altre forze per condurre o sostenere le operazioni di soccorso. Sono stati schierati oltre 200 veicoli e attrezzature di soccorso, tra cui escavatori, autopompe e ambulanze, per le operazioni sul campo. Le ricerche e i soccorsi vengono condotti in 10 zone suddivise a griglia. Un totale di 360 persone appartenenti a 95 famiglie sono state evacuate.