Romadailynews.it - Cina: “Ne Zha 2” supera record assoluto ingressi botteghino con 160 mln di biglietti venduti

Leggi su Romadailynews.it

Il colosso dell’animazione “Ne Zha 2” e’ diventato il film piu’ visto di sempre nella storia delcinese per numero totale di spettatori,ndo i 160 milioni di(compresi i preordini), secondo i dati della piattaforma di ticketing Maoyan. Oggi il sequel ha spodestato l’action movie del 2017 “Wolf Warrior 2”, che aveva detenuto a lungo ilcon 159 milioni di spettatori, conquistando il titolo di film piu’ visto nella storia delcinese. Il traguardo arriva appena un giorno dopo che “Ne Zha 2” ha infranto un altro, diventando ieri il primo film al mondo are il miliardo di dollari statunitensi in un singolo mercato, secondo i dati del box office tracker Beacon. Il film aveva gia’to “Star Wars: Il risveglio della Forza”, diventando il film con il maggior incasso di sempre in un singolo mercato, raccogliendo oltre 6,79 miliardi di yuan (circa 947 milioni di dollari) inalle 21:11 di venerdi’.