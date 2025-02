Ilgiorno.it - Cigno reale liberato nel lago di Garda ma anche lui è a rischio. Il Wwf: in tanti muoiono per il cibo offerto dalla gente

Brescia, 9 febbraio 2025 – È tornato a casa, a farsi cullare dalle acque deldi, l’ultimosalvato da Wwf Bergamo Brescia e polizia provinciale. L’animale è stato reimmesso nel suo habitat naturale venerdì mattina. Ma non tutti gli esemplari hanno lo stesso, fortunato destino: per i cigni del, anzi, questo sembra un anno nero. “Intossicazioni, malnutrizione e ferite sono le cause dei numerosi problemi che hanno costretto Wwf e polizia provinciale a effettuare decine di recuperi nel bassotra Padenghe, Lonato, Desenzano e Sirmione – spiega Paolo Zanollo, referente Wwf per Brescia –. Sono esemplari per lo più giovani, molti purtroppo non ce l’hanno fatta, nonostante le cure prestate al centro di recupero Wwf di Valpredina. In questi giorni abbiamo in cura unche è stato recuperato a Desenzano sulla settimana scorsa”.