Ilrestodelcarlino.it - Ciclopedonale sul Tronto: "Nessun intoppo, noi al lavoro per valorizzare il territorio"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In merito all’interrogazione alla Regione Marche del segretario del Pf provinciale, Francesco Ameli sul ritardo dei lavori di realizzazione del ponte suldella ciclovia Adriatica, registriamo l’intervento dell’assessore alle Infrastrutture e ai Lavori Pubblici della Regione Marche, Francesco Baldelli. "Stiamo lavorando per migliorare ancor di più l’inserimento dell’opera nell’ambiente naturale, pere tutelare la grande ricchezza dell’area.indugio: avanti tutta per la realizzazione del pontesul, un collegamento strategico che unirà San Benedetto a Martinsicuro, le Marche e l’Abruzzo, offrendo anche nuove opportunità di sviluppo turistico – afferma Baldelli – E’ in corso una variante che permetterà di ridurre l’impatto dell’opera individuando soluzioni che riducano gli interventi provvisionali funzionali al cantiere, gli scavi e i movimenti terra oltre ad individuare una modalità alternativa in termini di varo.