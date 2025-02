Milanotoday.it - Chiude (per lavorI) un pezzo di autostrada alle porte di Milano

L'A4-Brescia resterà chiusa al traffico nel tratto tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni (in direzione Monza) nella notte tra martedì e mercoledì 12 febbraio. La chiusura servirà per consentiredi rifacimento della segnaletica verticale, come comunicato da società.