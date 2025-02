Sport.quotidiano.net - Chiesanuova. La squadra di Mobili di scena a Urbino. C’è voglia di ritrovare il sorriso dopo il ko coi cremisi

aver subito la prima sconfitta davvero in casa -c’era stato lo 0-2 con la Rata ma a Villa San Filippo- ilprova a ripartire e sfondare la resistenza dell’unico team imbattuto tra le mura amiche. I biancorossi alle 15 sono dial "Montefeltro" contro l’, un turno già complicato di suo e che il tonfo 1-5 col Tolentino ha fatto diventare più tosto. Bocche cucite nel gruppo dialla vigilia della trasferta, se perdereben 6 turni positivi ci poteva stare, il modo con cui laè stata travolta daifino all’1-5 ha fatto arrabbiare il presidente Bonvecchi. Il numero uno del sodalizio ha evitato di strigliare pubblicamente lama ha imposto il silenzio stampa al fine di far quadrato, ricompattarsi, ritrovarsi e ricominciare. Ilgiunge in terra ducale terzo in classifica con 39 punti e, se recupera Tempestilliil turno di squalifica, per lo stesso motivo deve fare a meno di Persiani.