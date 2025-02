Ilnapolista.it - Chiesa orribile nella sconfitta del Liverpool in FA Cup: “la Juve sapeva qualcosa che non sapevamo” (Il Guardian)

delin FA Cup: “lache nonmo” (Ilsconfitto in FA Cup. Ha perso 1-0 contro il Plymouth squadra di Serie B. Slot ha ovviamente fatto un ampio turn over: in vista del derby di mercoledì non ha portato nemmeno in panchina van Dijk, Salah, Gravenberch, Robertson, Szoboszlai, Gakpo e Konate. C’era grande attesa perschierato titolare nel tridente al fianco di Luis Diaz e Diogo Jota. La sua prestazione è unanimemente definita. Sui social i tifosi delsi stanno scatenando contro di lui.Non sono soltanto i social.Ecco cosa ilscrive della prova di:“Pensiamo che molti tifosi delsperassero che questo sarebbe stato il giorno in cuiavrebbe finalmente mostrato la qualità che lo ha visto diventare uno dei giocatori più forti di Euro 2020.