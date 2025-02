Lanazione.it - Chiesa gremita. L’addio a Silvestri

Si sono presentati in tanti, alla Pieve dei Santi Ansano e Tommaso, per porgere l’ultimo saluto a Carlo, 78 anni. E gli amici del paese gli hanno dedicato un commosso ricordo. "Oggi a Castelvecchio c’è il sole, ma per noi non è una bella giornata. In tanti procediamo tristemente verso la Pieve Romanica per salutare Carlo, che a quella Pieve aveva dedicato perfino una lunga poesia, così bella da essere pubblicata a tutta pagina proprio da La Nazione. Carlo a Castelvecchio non c’era nato, ma c’era arrivato per amore di Laura. Si è speso con grande impegno e cultura per Castelvecchio. Presente in tutte le associazioni del paese, volontario alla Misericordia, alla Proloco del quale è stato anche presidente, al Circolo. Lo porteremo nel cuore".