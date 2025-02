Juventusnews24.com - Chiesa e il pomeriggio da incubo col Liverpool, Slot: «Questi giocatori hanno bisogno di ritmo, per essere pronti devono…»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24e ildacol, tutte le dichiarazioni didopo il match: ecco cosa ha dettoFedericoha vissuto sicuramente undifficile col: l’ex calciatore della Juve è stato accusato diancora indietro nella condizione. Le parole didopo la sconfitta in FA Cup.PAROLE – «Oggi abbiamo anche dimostrato perché c’erache scendessero in campo iche ho schierato stasera. Anchedidi gioco. Si è visto che alcuni didavverodi partite come questa perper gli ultimi tre mesi della stagione».Leggi su Juventusnews24.com