Nerdpool.it - Chicago PD: L’ultimo episodio si è rivelato il più cupo della stagione

Leggi su Nerdpool.it

PD è sempre il piùdegli show di One. Si occupa di crimini, corruzione e di omicidi, quindi è logico che sia meno comico rispetto, ad esempio, alle scene in caserma diFire. Anche noi siamo rimasti sorpresi da quanto le cose si siano fatte cupe durante l’“The Good Shepherd”.L’ruotava attorno a un centro di detenzione minorile noto per la sua gestione rigida. Un adolescente che avrebbe dovuto frequentare il centro viene trovato morto e Dante Torres (Benjamin Levy Aguilar), un ex frequentatore del centro, decide di andare sotto copertura.Dante Torres è andato sotto copertura in un centro per minoriTorres sa quanto possano essere severi i responsabili del centro e cerca di determinare chi si cela dietro la morte del suddetto adolescente.