Chiara Ferragni svela il giallo | E tutti pensavano che fossi io incinta

Milano, 9 febbraio 2025 – Nelle scorse settimane i rumors di una nuova gravidanza si erano susseguiti. Tanto che alla fine la diretta interessata,, aveva deciso di porre fine ai dubbi fornendo la sua versione direttamente a Dagospia: “No, non sono”. A far scattare qualche sospetto era stato l’avvistamento dell’influencer alla Mangiagalli di Milano. A distanza di qualche tempo il “” è statoto. L’imprenditrice digitale aveva accompagnato la migliore amica, Veronica Ferraro, per una visita di controllo alla clinica ostetrica. Are il retroscena è stata la stessa imprenditrice digitale che ha condiviso su Instagram un video: “Quando ho accompagnato Vero in Mangiagalli echeio”. Veronica Ferraro ha annunciato qualche giorno fa la lieta notizia: è in attesa del suo primo figlio dal compagno, il musicista Davide Simonetta.