Biccy.it - Chiara Ferragni spiega perché era in una clinica di ostetricia

Lo scorso meseè stata paparazzata dal settimanale Oggi all’ingresso dellaMangiagalli di Milano, un ospedale specializzato in ginecologia,e neonatologia. “La stessa dove ad aprile del 2021 ha dato alla luce sua figlia Vittoria. Secondo i ben informati pare che lei là dentro ci sia stata circa un’ora. Cosa ci faceva in quella?“.La notizia “incinta” si è così estesa a macchia d’olio ed è stata alimentata pure da Gabriele Parpiglia quando ha sostenuto che “unaè incinta“. Un’indiscrezione che la diretta interessata ha dovuto smentire ai media mandando un messaggio a Dagospia: “Caro Dago, so che ti arrivano voci, lo dico a te per tutti: non sono incinta. Ciao.“.Tempo dopo si è scoperto che laincinta era sua sorella Francesca e oggiha fatto luce sulsi trovasse quel giorno nellaMangiagalli: per la sua migliore amica Veronica Ferraro, anche lei incinta.