Metropolitanmagazine.it - Chi sono i tre figli di Tina Cipollari, Matias, Francesco e Gianluca e cosa fanno nella vita

Leggi su Metropolitanmagazine.it

La celebre opinionista, personaggio simbolo di Uomini e Donne, è la madre di tre, nati dal matrimonio con il noto parrucchiere Kikò Nalli. Matias, Francesco e Gianlucaancora molto giovani:nati rispettivamente nel 2003, nel 2006 e nel 2007. “Il primo maschio lo desideravo.” -ha spiegato- “Alla seconda gravidanza ho pensato che sarebbe stato meglio se ne fosse arrivato un altro, così poteva fare compagnia al primo; la terza volta speravo tanto che fosse femmina e invece è arrivato Gianluca”.Chii trediMatias Nalli è il più grande dei suoi tre. Ha vent’anni e in passato ha provato ha sfondare nel mondo della musica come trapper con il nome d’arte Nillas. È l’autore di due singoli, Universo e Com’è che va, pubblicati in collaborazione con Rebel.