Metropolitanmagazine.it - Chi sono i due figli di Riccardo Fogli avuti dall’ex Stefania e dalla moglie Karin: “Non potevo diventare padre”

ha due, il primo Alessandro Sigfrido è nato nel 1993liaison conBrassi, oggi è legato all’attualeTrentini con la quale nel 2010 ha coronato il sogno di vivere per la seconda volta la paternità con la nascita dellaa Michelle. Il nome “Sifrido” è particolare e deriva dal “Sigfrido nel Canto dei Nibelunghi” che era ilo dell’Impossibile. Questo nome era stato scelto proprio da, perché prima della nascita di suoo, i medici gli avevano detto che non sarebbe mai potuto. Dopo la sua nascita,aveva scritto per lui la canzone “La tenerezza” e a Vanity Fair aveva raccontato: “Quando Alessandro ha sentito Tenerezza 93 mi ha detto di non mettere in giro questa cosa che parla di lui perché lo avrebbero preso in giro.