Liberoquotidiano.it - Chi sono i compagni che si schierano con gli ayatollah: l'ultimo scandalo che travolge la Cpi

Come il postino del romanzo di James Cain, anche il regime iraniano bussa due volte. E lo ha fatto - ieri - in modo evidente e a suo modo spettacolare, per tentare di rinfrescare un'immagine di potenza e centralità geopolitica che però non corrisponde più alla realtà. La verità è che il regime è fragile, ed è a un livello di debolezza mai sperimentato dal 1979 fino a oggi: contestato all'interno dai suoi cittadini, e martellato da fuori dalla strategia israeliana, che ha quasi amputato l'uno e l'altro braccio, o se vogliamo l'una e l'altra protesi del terrore usate da Teheran in questi anni, e cioè Hamas e Hezbollah.E allora cosa ha fatto ieri il capo della teocrazia islamista? Per un verso la guida suprema Ali Khamenei ha incontrato a Teheran una delegazione di tre residui alti papaveri di Hamas (il momentaneo leader Khalil al-Hayya, accompagnato da Mohammed Darwish, capo del consiglio direttivo, e da un altro peso massimo del gruppo terroristico, Nizar Awadallah).