Secoloditalia.it - Chi è Nayib Bukele, “il dittatore più cool del mondo” che aiuta Trump e allarma i custodi della democrazia

Leggi su Secoloditalia.it

Pressoché sconosciuto ai non addetti ai lavori, il presidente di El Salvadorha raggiunto una certa notorietà anche in questa parte didopo aver firmato pochi giorni fa l’accordo con Donaldper accogliere nelle sue carceri criminali e clandestini inviati dagli Usa. Il suo nome si era già affacciato sulle nostre cronache specializzate lo scorso novembre, quando l’allora aspirante procuratore generale americano Matt Gaetz aveva fatto sapere di guardare con grande interesse al modello carcerario salvadoregno. Gaetz poi si è ritirato per il coinvolgimento in un pessimo scandalo a carattere sessuale, ma l’interesse per le politiche di repressione del crimine imposte daè rimasto ben radicato a Washington. Fino all’accordo concretizzato tra i due presidenti e suggellato dalla visita del segretario di Stato Marco Rubio a San Salvador.