Chi è Kendrick Lamar e cosa sappiamo del suo Super Bowl halftime show

è uno degli artisti più influenti e premiati nel panorama musicale globale. Nato a Compton, in California, il 17 giugno del 1987, sotto il segno dei Gemelli, ha vinto numerosi Grammy e persino un Pulitzer per la sua musica. Con album iconici come good kid, m.A.A.d city, To Pimp a Butterfly e DAMN.,ha lasciato un segno indelebile nella musica rap. Oggi sarà il protagonista del famosodi metà tempo del59, un evento che vedrà anche la partecipazione della cantante SZA. Il suo spettacolo promette di essere un tributo al rap, un genere che lui stesso considera il più impattante di tutti i tempi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Apple Music (@applemusic)è cresciuto a Compton, in California, un’area segnata da violenza e povertà, ma la sua passione per la musica lo ha portato a diventare una delle voci più potenti della sua generazione.