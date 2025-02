Gamberorosso.it - Chi è Edoardo Tizzanini il sous chef di Da Vittorio che ha vinto la San Pellegrino Young Chef Academy

è stato proclamato vincitore della finale italiana di SanCompetition 2024-25.del ristorante Da(Brusaporto, Bergamo),ha conquistato la giuria con il piatto "An artichoke heart".L'annuncio è arrivato al termine di una speciale Gala dinner tenutasi presso le Officine del Volo di Milano. Prima di approdare nella cucina dei Cerea,ha lavorato al Four Seasons di Firenze e di Milano, sotto la guida di Vito Mollica, e ha proseguito la sua formazione in Spagna presso El Celler de Can Roca, a Girona, e al Lasarte di Paolo Casagrande, a Barcellona. Il vincitore si sfiderà con i finalisti delle altre regioni del mondo nella Grand Finale, prevista per il prossimo autunno a Milano, sotto la guida del suo mentore Giancarlo Perbellini,veronese recentemente premiato con la terza stella Michelin.