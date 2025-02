Iltempo.it - Che Tempo che Fa, Carlo Conti: "Sarà il Festival di Sanremo dei social"

«Atutto bene.» Due giorni prima dell'inizio dell'edizione 2025 – la settantacinquesima - delè questo il bilancio dicomunicato direttamente a Fabio Fazio, in collegamento dalla città ligure con Cheche fa. Al momento non ci sono novità, nessuna polemica, nessuna diatriba, a detta del direttore artistico giunto alla quarta kermesse, e a dieci anni di distanza dalla sua “prima volta”. Dieci anni in cui la musica sanremese è cambiata ed è cambiata anche la struttura dell'evento, dopo idi Claudio Baglioni e i cinque anni di regno di Amadeus. Rispetto a dieci anni fa, si è rafforzata anche la presenza della kermesse in rete, tanto cheha asserito che «ildei» oltre che un«in leggerezza» secondo lo spirito dell'indimenticato Ezio Bosso, che proprio lui fece conoscere nel 2016 all'Ariston.