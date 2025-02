Cultweb.it - Che cos’è uno Tsunami, cosa lo provoca e perché si chiama così?

Unoè una serie di onde generate dallo spostamento improvviso di una grande massa d’acqua, di solito causato da un terremoto sottomarino. A differenza delle onde normali, che si formano per effetto del vento e coinvolgono solo gli strati superficiali del mare, le onde disi propagano attraverso l’intera colonna d’acqua, dal fondale alla superficie, trasportando un’energia enorme. La parolaè di origine giapponese e significa letteralmente ‘onda del porto’. Il termine venne adottato a livello internazionaleil Giappone, essendo situato in una zona altamente sismica lungo il cosiddetto ‘Ring of Fire’, ha una lunga storia di eventi legati a questi fenomeni naturali. In quest’area, infatti, si verifica l’80% degli. Si tratta di una regione del Pacifico altamente sismica dove le placche tettoniche si incontrano e si scontrano.