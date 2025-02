Ilfogliettone.it - Champions League ed Europa League, le italiane sono pronte a scendere in campo

Leggi su Ilfogliettone.it

Laè pronta a regalare nuove emozioni con l’andata dei playoff validi per l’accesso agli ottavi di finale, in programma l’11 e il 12 febbraio, mentre le gare di ritorno si disputeranno una settimana dopo, il 18 e 19 febbraio. Tre squadresaranno protagoniste in questa fase: Juventus, Atalanta e Milan, con i bianconeri che apriranno le danze martedì 11 febbraio.Il programmaSi parte martedì 11 febbraio con la Juventus che alle 21:00 ospiterà il PSV Eindhoven allo Stadium. Nella stessa serata, occhi puntati anche su Manchester City-Real Madrid e Sporting Clube de Portugal-Borussia Dortmund, entrambe in programma alle 21:00, mentre alle 18:45 il Paris Saint-Germain sarà ospite dello Stade Brestois 29.Mercoledì 12 febbraio sarà il turno dell’Atalanta, impegnata alle 18:45 in Belgio contro il Club Brugge.