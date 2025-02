Anteprima24.it - CGIL Irpina e Solofrana in lutto per la scomparsa di Franco Gentilucci

Tempo di lettura: < 1 minuto“Con profondo tristezza e dolore diamo la notizia delladel compagno, da sempre militante dellaed, da delegato della storica conceria MAP a Segretario Generale della FILCEA, raccogliendo la grande e pesante eredità politico sindacale di Marino Iannacchero“. Così in una nota la.“è stato promotore della costituzione prima coop in Irpinia e Campania la “Guido Rossa” di Solofra; presidente della struttura cooperativistica, ha sempre supportato le attività per migliorare le condizioni di lavoro e per ridurre le disuguaglianze sociali. In questi ultimi anni ha fortemente supportato e voluto con lae il Comune di Solofra il ricordo, con celebrazioni per il centenario, della bandiera Lega dei Conciatori di Solofra, sempre con grande impegno e passione, sempre a disposizione di chi si rivolgeva al nostro sindacato.