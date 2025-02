Spazionapoli.it - Centro sportivo Napoli, fumata nera? Nuova area nel mirino, ma i problemi persistono

Leggi su Spazionapoli.it

Ultime Calcio– Novità sul nuovodel club: rischio? Unanel, ma iPer le ultime calcioun focus dedicato anche al nuovodella squadra. Nella conferenza stampa di ieri, Antonio Conte ha ribadito la necessità di unacasa per il club, che equivarrebbe a uno step di crescita importante a livello internazionale. Per competere ad altissimi livelli in tutto il mondo, non serve solamente il lavoro di campo e acquistare i calciatori migliori, ma anche una programmazione che parta dalle infrastrutture e dal vivaio.Il tecnico partenopeo lo ha ribadito a gran voce durante la presentazione della partita contro l’Udinese in programma questa sera, ma la realtà dei fatti è che la costruzione di un nuovotarda ad arrivare e resta molto complessa.