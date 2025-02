Notizie.com - Centri in Albania, la politica si divide e aumenta la pressione: Montaruli rilancia, Bonafè frena

Continua a far discutere in Italia la questione legata aiincon lache silada parte di entrambe le fazioni politiche.in, lasila(ANSA) Notizie.comDa una parte c’è Fratelli d’Italia che continua a parlare deiin maniera positiva, considerandoli l’unica possibilità. Alla Camera si è espressa Augusta, vice capogruppo proprio di FdI che ha sottolineato: “Non c’è nessun pasticcio, come urlano le opposizioni, suiinandremo ancora avanti. L’accordo, del resto, è un modello che fa scuola in Europa con gli Stati Membri, i quali stanno assumendo la posizione italiana, a iniziare dalla presidente dell’Unione Europea Ursola Von der Leyen e la sua presa di posizione netta”.