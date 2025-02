Ilrestodelcarlino.it - Cento presenze con il Romagna Rfc per Tauro

IlRfc, reduce dalla sconfitta 32-31 sul campo de L’Aquila, osserverà una giornata di riposo nel campionato di rugby di serie A, preparandosi al ritorno in campo previsto il 16 febbraio, con una nuova trasferta, questa volta a Livorno. Nel frattempo la franchigia ha festeggiato il suo decimo giocatore entrato nel ‘club’ di chi ha disputato almeno 100con la maglia dei galletti: si tratta di Mattia, cresciuto con ilRfc, partendo dalle giovanili e dalle prime esperienze con le Selezioni. Proveniente dal vivaio dell’Imola Rugby, prima di approdare in seniores, c’è stato il percorso con ilUnder 18 nel campionato Elite, di cui è stato anche capitano, e poi appunto otto stagioni con la prima squadra. "Sono onorato di far parte di questo progetto e di questo gruppo – ha commentato–.