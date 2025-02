Oasport.it - Cechia-Italia basket femminile oggi in tv, Qualificazioni Europei 2025: orario, programma, streaming

, a Brno, rappresenta l’ultimo impegno dell’Italdi Andrea Capobianco verso glidel. O almeno questo in termini ufficiali, dato che si tratta pur sempre di un girone di qualificazione, per quanto siano evidenti i crismi del fittizio.Com’è come non è, a primo posto chiaramente conquistato c’è ora da sistemare l’altra questione, relativa al piazzare un record di 5-1 che può tornare utile in sede di sorteggio. Le ceche hanno però trovato il modo di vincere giovedì scorso contro la Grecia e non sono intenzionate a lasciare la questione senza un successo che avrebbe tanto per dar fiducia alla squadra di casa. L’farà debuttare Carlotta Zanardi con la Nazionale maggiore, ma è chiaro che le speranze di vittoria risiederanno altrove.La sfida trasi giocheràalle ore 16:00.