Isaechia.it - C’è Posta per Te, Lia molla Daniel e bacia un collega ma poi ci ripensa: “Mi manca anche quello che odiavo di te!”

Ancora tante emozioni, dissapori familiari, tradimenti etanta ironia nella quinta puntata di C’èper Te, il fortunato programma di Maria De Filippi andato in onda ieri sera.Ancora una volta il people show più longevo della televisione italiana con le sue ventotto edizioni in attivo ha offerto ai suoi fedeli telespettatori un susseguirsi di storie che hanno coinvolto il popolo social, sempre molto attivo sul web. Ospiti d’eccezione il conduttore Amadeus e sua moglie Giovanna Civitillo.A catalizzare l’attenzione del pubblico presente in studio e dei telespettatori è stata la storia di Lia. La giovane donna ha scritto alla redazione per provare a riconquistare il suo ex fidanzato. I due si erano lasciati per via di alcune incomprensioni e per un bacio che Lia avrebbe dato di nascosto a un