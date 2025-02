Tvzap.it - “C’è posta per te”, la figlia abbandonata decide di chiudere la busta: l’intervento di Maria

Leggi su Tvzap.it

News tv. “C’èper te”, la storia di Veronica e di suaAngelica. Ogni sabato seraDe Filippi conduce una nuova puntata di C’èper te, il programma di Canale 5 al quale le persone si rivolgono per risolvere i loro problemi o per fare delle soprese. Nel corso della serata di ieri 8 Febbraio 2025 Queen Mary ha raccontato a C’èper te la storia di Veronica e di suaAngelica. ( dopo le foto)Leggi anche: “C’èper te”, il padre non accetta il ragazzo della: la madre da applausiLeggi anche: “C’èper te”, Lia tradisce Daniel e chiede perdono: poi accade l’inaspettatoLeggi anche:De Filippi, ospiti importanti a “C’èper te”: nessuno se lo aspettavaLeggi anche: “Ora o mai più”, scoppia il putiferio dopo la classifica“C’èper te”, la storia di Veronica e di suaAngelicaLa seconda storia della puntata di ieri 8 Febbraio 2025 di C’èper te è stata quella di Veronica che ha chiesto aiuto aDe Filippi per recuperare il rapporto con suaAngelica.