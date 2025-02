Internews24.com - Castro Inter, i nerazzurri di nuovo in pressing sull’attaccante del Bologna. Attenzione però ad una soluzione home-made

di Redazione, la società nerazzurra ha nuovamente puntato l’attaccante argentino del, spuntaanche l’idea di unaTra i tanti nomi in orbita calciomercato, rimane forte quello di Santiago, giocatore ed attaccante del, che sta facendo molto bene in questa stagione. La società nerazzurra ha necessità di svecchiare la rosa e di trovare innesti efficaci in attacco considerato lo scarso rendimento dei giocatori che ha in questo momento; per citarne alcuni Taremi, Correa, Arnautovic.L’argentino e l’austriaco saluteranno molto probabilmente a fine stagione, molto probabile anche la partenza di Taremi. Serve dunque ridare un’identità al reparto offensivo eè il nome giusto secondo i dirigentiisti. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il prezzo del cartellino del giocatore è alto, in favore dell’potrebbero esserci i buoni rapporti con la società rossoblù.