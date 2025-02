Ilrestodelcarlino.it - Castelfrettese, prove di allungo. L’Ostra fermata dal San Biagio

Oggi la capolista(girone B), a Filottrano, ha la possibilità di allungare sulla seconda in classifica,, che ieri non è andata oltre il pareggio a San. Montemarciano corsaro a Staffolo. Il Marzocca fa altrettanto sul campo del Borgo Minonna. Nel C debutto con pareggio per mister Lombardi sulla panchina della Passatempese. Poker di reti per l’Argignano. Prima categoria, girone B. Oggi: Filottranese-. Ieri: Real Cameranese-Borghetto 1-1, San-Ostra 1-1, Borgo Minonna-Olimpia Marzocca 0-1, Castelbellino-Pietralacroce 1-1, Castelleonese-FC Osimo 1-0, Staffolo-Montemarciano 1-3, Sampaolese-Labor 3-1. Classifica:39; Ostra 37; Montemarciano e Olimpia Marzocca 33; Borghetto, Real Cameranese e FC Osimo 31; Borgo Minonna 29; Filottranese 26; Castelbellino 21; Castelleonese 19; San18; Pietralacroce 15; Labor e Sampaolese 14, Staffolo 13.