Oasport.it - Casper Ruud e Denis Shapovalov in finale a Dallas: Munar e Paul sconfitti

Sarannoi finalisti dell’edizione 2025 del torneo di. Sul veloce indoor in Texas, le due semifinali hanno dato questo responso e si conferma la settimana di grande vena del canadese, che continua a vincere e a convincere col suo tennis fascinoso.Il mancino nordamericano (n.54 del ranking ATP all’inizio di questa settimana) è riuscito a battere anche il n.9 ATP, Tommy, col punteggio di 7-5 6-3 in 1 ora e 34 minuti di partita. Le variazioni di ritmo e i colpi tipici del talentuoso “Shapo” hanno messo in grande difficoltà il californiano, non in grado di trovare le soluzioni in campo. In questo modo, il canadese si è imposto in due frazioni.Sul suo cammino ci sarà(n.5 ATP). Il norvegese ha affrontato lo spagnolo Jaume(n.64 del ranking), che nei quarti diaveva regolato Matteo Arnaldi.