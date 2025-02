Lapresse.it - Caso Santanchè: ministra, nessuna preoccupazione per udienza fine marzo

Roma, 9 feb. (LaPresse) – “Non sono assolutamente preoccupata, assolutamente. Come vedete sto lavorando tranquillamente”. Lo ha detto ladel Turismo, Daniela, a margine della sua visita alla Bit, la Borsa Internazionale del Turismo che si tiene alla Fiera di Milano a Rho, rispondendo a una domanda su eventuali preoccupazioni per l’del 20per il processo per falso in bilancio nelVisibilia.