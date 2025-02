Lapresse.it - Caso Santanchè, ministra: “Nessuna preoccupazione per l’udienza di fine marzo”

Danielaostenta tranquillità riguardo aldel 20per il processo per falso in bilancio nelVisibilia. “Non sono assolutamente preoccupata, assolutamente. Come vedete sto lavorando tranquillamente”, ha detto ladel Turismo a margine della sua visita alla Bit, la Borsa Internazionale del Turismo che si tiene alla Fiera di Milano a Rho.: “Dati 2024 migliori 2023, settore turismo va molto bene”“È stato un buon anno anche il 2024 per il turismo, , non abbiamo ancora il consuntivo del 2024, però abbiamo un tendenziale che conferma un 2024 migliore del 2023?. Così ladel Turismo Danielaa margine della Bit a Milano.”C’è un dato che mi interessa particolarmente – ha aggiunto lache è quello del mese di novembre, con un +11% rispetto all’anno precedente che dimostra che le politiche messe in atto per destagionalizzare stanno funzionando”.